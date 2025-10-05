В Самарской области восемь человек пострадали в аварии с двумя фурами

Восемь человек, включая троих детей, пострадали в ДТП на трассе М-5

Восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних, пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области. Об этом сообщили в региональном ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

По данным ведомства, на трассе столкнулись четыре транспортных средства — грузовики DAF и Volvo, а также легковые автомобили Chery и Kia. Все пострадавшие являются водителями или пассажирами легковушек. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Сызрани.

На месте аварии работали пожарно-спасательное подразделение 47-й противопожарной службы региона, сотрудники ГИБДД, спасатели областной поисково-спасательной службы и медики.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В конце сентября в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Авария произошла в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход.

Ранее россиянин устроил ДТП в Таиланде, пострадал ребенок и пожилая женщина.