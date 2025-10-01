Россиянин устроил ДТП в Таиланде, пострадали ребенок и пожилая женщина

В городе Пхукет (Таиланд) россиянин за рулем не справился с автомобилем и протаранил мотоцикл, на котором ехала пожилая женщина и ее восьмилетний внук. В результате ДТП женщина лишись ноги, а мальчик оказался в реанимации, сообщает Thaiger.

Журналисты установили, что ДТП произошло вечером 25 сентября возле храма Теп Сунтхорн. Россиянин передвигался на седане на большой скорости. В результате аварии мальчик по имени Паннапхат оказался в тяжелом состоянии в больнице. Его бабушка, которая управляла мотоциклом, лишилась ноги.

Как сообщается, помощник местного депутата Таиланда Удомсак Самран связался с пострадавшей семьей, чтобы помочь в расследовании. С его слов, местные жители опасались, что россиянин покинет Таиланд, избежав наказания. Однако полиция задержала нарушителя, он уже дал признательные показания.

«Полицейские заверили, что мужчина не может покинуть страну, поскольку его паспорт был изъят неделей ранее», – передает издание.

В ближайшее время нарушителю предстоит встретиться с потерпевшими для выяснения размера компенсации.

