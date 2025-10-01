Видео: подросток на питбайке разбился в жестком ДТП в Новой Москве

В Новой Москве на видео сняли, как подросток на питбайке влетел в автобус

В Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Авария произошла в субботу, 27 сентября, в Троицке в Новой Москве. Молодой человек на спортинвентаре не обратил внимание на общественный транспорт, который начал поворачивать, и врезался в него», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход.

По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Алтайском крае на видео попало жесткое ДТП с байкером. Лобовое столкновение произошло 25 сентября в городе Бийске. На опубликованных в сети кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в капот автомобиля, от удара водитель падает на проезжую часть. На помощь к пострадавшему подбегает барнаулец, который в момент ДТП находился за рулем машины.

Ранее в Гонконге автобусу с людьми в салоне оторвало крышу в момент ДТП.