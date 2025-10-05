На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кузбассе горняков вывели из шахты после обрушения породы

МЧС: на шахте «Ерунаковская» в Кузбассе обрушилась порода, никто не пострадал
Shutterstock

В Кузбассе на шахте «Ерунаковская» в Новокузнецком районе произошло обрушение горной породы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, на поверхность вывели 151 человек. Работы на месте происшествия завершены, уточнили в ведомстве. В результате инцидента никто не пострадал.

Сигнал о случившемся поступил в экстренные службы утром 5 октября в 05:30 по местному времени. Для ликвидации последствий были задействованы 23 спасателя и пять единиц техники.

По данным МЧС, система автоматизированной газовой защиты на метаноопасных шахтах региона функционирует исправно, а за последние сутки изменений в аэрологической обстановке не зафиксировано.

В начале октября обрушение породы произошло в шахте ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» в городе Березники, расположенном в Пермском крае. В результате один человек — машинист пятого разряда — оказался заблокирован под землей.

Ранее на руднике в Красноярском крае завалило бурильщика из Узбекистана.

