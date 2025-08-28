На руднике в Красноярском крае завалило бурильщика из Узбекистана

В Курагинском районе Красноярского края произошло обрушение горной массы на шахте АО «Артемовский рудник». Об этом сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.

По ее данным, это произошло 26 августа во время бурения горных пород, которые в дальнейшем планировали укреплять В момент обрушения горной массы в шахте находились 48 человек, среди них был 30-летний гражданин Узбекистана. Он оказался под завалами и получил несовместимые с жизнью травмы.

«В данный момент на аварийном участке выставлены посты безопасности,» — отметили в прокуратуре.

Там добавили, что проверяют соблюдение работодателем законодательства об охране труда и промышленной безопасности. В этом также участвуют сотрудники инспекции труда по краю и Ростехнадзора.

В начале июня на Камчатке в шахте на золотосеребряном руднике «Бараньевский» обрушилась горная порода. Там на глубине около 700 м рухнула кровля выработки. Работавшего на смене проходчика (прокладывает путь в недра, проводя подготовительные горные выработки для последующей добычи полезных ископаемых) завалило обломками, он тоже не выжил.

Ранее с шахты в Кузбассе уволились сотни горняков.