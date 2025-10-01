На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Пермском крае произошло обрушение породы в шахте

В пермском городе Березники рабочего завалило при обрушении породы в шахте
close
Сергей Карпухин/Reuters

Обрушение породы произошло в шахте ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» в городе Березники, расположенном в Пермском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Пермь №1».

Из публикации следует, что порода обрушилась 30 сентября. В результате один человек — машинист пятого разряда — оказался заблокирован под землей.

«Машиниста достали из-под завалов и госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось», — говорится в материале.

Государственная инспекция труда в Пермском крае на официальном сайте сообщила, что организовала проведение контрольно-надзорного мероприятия в отношении работодателя. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства несчастного случая.

«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — подчеркнул заместитель руководителя инспекции Павел Бахтагареев.

24 сентября в Республике Тыва произошло обрушение в горной выработке. В МЧС РФ рассказали, что на место происшествия направили 18 сотрудников экстренных служб и пять единиц техники. Несмотря на проведенную спасательную операцию, один рабочий не выжил.

Ранее на руднике в Красноярском крае завалило бурильщика из Узбекистана.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами