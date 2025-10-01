В Пермском крае произошло обрушение породы в шахте

В пермском городе Березники рабочего завалило при обрушении породы в шахте

Обрушение породы произошло в шахте ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» в городе Березники, расположенном в Пермском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «Пермь №1».

Из публикации следует, что порода обрушилась 30 сентября. В результате один человек — машинист пятого разряда — оказался заблокирован под землей.

«Машиниста достали из-под завалов и госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось», — говорится в материале.

Государственная инспекция труда в Пермском крае на официальном сайте сообщила, что организовала проведение контрольно-надзорного мероприятия в отношении работодателя. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства несчастного случая.

«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — подчеркнул заместитель руководителя инспекции Павел Бахтагареев.

24 сентября в Республике Тыва произошло обрушение в горной выработке. В МЧС РФ рассказали, что на место происшествия направили 18 сотрудников экстренных служб и пять единиц техники. Несмотря на проведенную спасательную операцию, один рабочий не выжил.

Ранее на руднике в Красноярском крае завалило бурильщика из Узбекистана.