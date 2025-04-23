Россиянам предсказали рост зарплат к концу 2025 года

К концу 2025 года возрастут зарплаты линейного персонала в сферах с нарастающим кадровым голодом: строительстве и производственном секторе. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы Мигрант Сервис.

«Наиболее уязвимыми к кадровому голоду в 2025 году может стать строительство. Дефицит может достичь 16–17%, хватать не будет практически всех рабочих рук строительной отрасли: оконщиков, монолитчиков, штукатуров и других. Ранее эксперты сообщали, что за 2024 год зарплаты строителей выросли 1,5 раза. Рост зарплат продолжится в 2025 году, так как кадров по-прежнему не хватает, и важно предлагать лучшие условия для привлечения на стройки», — объяснил он.

По мнению экспертов Мигрант Сервис, зарплата строителей может вырасти еще минимум на 10–27%, если работодатели сохранят темп зарплатной гонки, который был замечен в 2024 году. В таком случае к концу 2025 года зарплата строителей может составлять в среднем 154 тыс. рублей в месяц (рост +10%), так как проблема кадрового дефицита в отрасли не решена, а соответствие зарплатным ожиданиям — основной фактор для трудоустройства линейного персонала в компанию.

«К концу 2025 года средние зарплаты некоторых категорий линейного персонала также могут вырасти минимум на 10% из-за кадрового голода.⁣ Подобный рост наблюдается не только на позициях линейного персонала. В январе 2025 года аналитики вычислили среднюю зарплату линейного персонала в России по описанным категориям — 115 тыс. рублей в месяц. По прогнозам, она может вырасти еще на 10% и составить 126 тыс. рублей к концу 2025 года, если работодатели сохранят темп зарплатной гонки, который был замечен в 2024 году», — отметил Кладов.

Также аналитики рассчитали, насколько может вырасти средняя зарплата для особо востребованных категорий линейного персонала.

Складские рабочие будут зарабатывать в среднем 150 тыс. рублей в месяц (рост +10%). (В декабре 2024 года средняя зарплата составляла 136 тыс. рублей).

Водители смогут зарабатывать в среднем 132 тыс. рублей в месяц (рост +10%). (В декабре 2024 года средняя зарплата составляла 120 тыс. рублей).

Курьеры смогут зарабатывать в среднем 137 тыс. рублей в месяц. (рост +10%). (В декабре 2024 года средняя зарплата составляла 125 тыс. рублей).

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