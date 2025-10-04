Появились подробности о задержанном за запуск БПЛА у аэропорта в Германии

Задержанный в аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне за запуск беспилотника мужчина оказался оператором-любителем. Об этом сообщает NTV.

В полиции рассказали, что 41-летний мужчина хотел протестировать дрон, который купил недавно. В его отношении возбудили дело об административном правонарушении, ему грозит штраф «в пятизначном размере».

Накануне полиция Германии задержала гражданина Хорватии за запуск беспилотника у аэропорта города Франкфурт-на-Майне. Хорвата обнаружила стационарная система местных правоохранителей. Оборудование зафиксировало беспилотник утром в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 м.

Это произошло на фоне того, что ночью аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки запланированных рейсов.

Ранее в аэропорту Мюнхена установили лазер и радар против БПЛА.