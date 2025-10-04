В аэропорту Мюнхена установили лазер и радар против БПЛА

В мюнхенском аэропорту рекомендовали авиакомпаниям рассмотреть возможность отмены рейсов, запланированных на ближайшие четыре часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу воздушной гавани.

Там связали рекомендацию с сокращением пропускной способности аэропорта. Как уточняется, речь идет о рейсах в период с 21:00 до 00:59 5 октября.

Как пишет Bild, власти опасаются нового инцидента с дронами в ночь на воскресенье. Полиция уже установила на северном крае взлетно-посадочной полосы лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Последние две ночи аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате инцидентов были отменены десятки запланированных рейсов.

Ранее Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе.