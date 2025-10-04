«Дроны эффективнее ядерной бомбы». Киев заявил, что «кроты» Москвы запускают БПЛА в Европе

Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в интервью The Guardian заявил, что Россия внедрила в европейских странах своих «агентов и кротов», которые запускают беспилотники над аэропортами и военными базами. Он подчеркнул, что Москва уже ведет «гибридную войну», и Западу стоит продемонстрировать «коллективную решимость». Заявление было сделано на фоне инцидентов с беспилотниками в различных европейских городах. Последний из них произошел в Мюнхене, где из-за БПЛА пришлось остановить работу аэропорта.

Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица обвинил российские власти в том, что те якобы внедрили в страны Евросоюза своих «агентов и кротов», которые якобы запускали беспилотники в небо над аэропортами Дании и Германии, а также над военными базами. Он назвал их «консервными банками», которые Москва может активировать или «вскрыть» при необходимости.

Кислица заявил, что Европе необходимо «серьезно отнестись» к экзистенциальной угрозе, которую «представляет для нее Россия», и предупредил, что Владимир Путин будет «продолжать обострять ситуацию».

«Уверен, Путин получает эмоциональное, если не физическое, удовлетворение, унижая Запад, демонстрируя то, что он считает своей суперсилой», — сказал Кислица в интервью The Guardian.

Он подчеркнул, что «Кремль уже ведет войну с Европой».

«Многие политики до сих пор держат в голове шаблоны и алгоритмы прошлого века, когда война означала построение пехоты и наступление танков», — сказал Кислица.

По мнению министра, дальнейшие действия России будут зависеть от того, проявят ли Европа и администрация президента США Дональда Трампа «коллективную решимость».

«В XXI веке не нужны танки, чтобы поставить на колени технологически развитые страны. Кибервойна — реальность. Гаубицы не нужны, чтобы парализовать банковскую систему.

Грамотное использование беспилотников позволит достичь целей эффективнее, чем ядерная бомба», — заключил дипломат.

Ранее Еврокомиссия заявила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы Евросоюза после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. По словам премьер-министра Латвии Эвики Силиняи, проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес России, пошутил, что больше не будет посылать дроны в Европу: «Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген». Говоря серьезно, он заявил, что у Москвы нет целей для ударов беспилотниками в Европе.

Дроны над Европой

С сентября в ряде городов Европы произошли инциденты с беспилотниками.

Польские военные заявили, что в ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели боевые дроны, их уничтожили местные средства ПВО. В ВСУ обозначили, что беспилотников было как минимум восемь.

Обломки дронов были найдены в населенных пунктах Чесники, Вырыки, Чоснувка, Кшивовежба-Колония, Мнишкув, Вогинь и Олесно, а также в городе Выхалев Люблинского воеводства.

К концу сентября беспилотники стали замечать в небе над аэропортами скандинавских стран. По этим причинам закрывались воздушные гавани Осло, Копенгагена, Ольборга и нескольких других городов Дании и Норвегии.

В ночь на 25 сентября БПЛА были замечены сразу над четырьмя датскими аэропортами — в городах Ольборг, Сеннерборг, Эсбьерг и Скридструп.

Полицейские города Дюрен заметили дроны над бельгийской базой в ночь на 3 октября. Беспилотники пролетели над объектом и вторглись на территорию Германии. Эксперт по вопросам обороны Йенс Франссен назвал это «очень странным инцидентом». По его словам, на базе «Эльзенборн» особо не за чем «шпионить».

Коллапс в Мюнхене

2 и 3 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за обнаружения беспилотников, говорилось на сайте воздушной гавани.

Накануне вечером немецкая служба управления воздушным движением обнаружила дроны в небе и сперва ограничила, а потом полностью приостановила полеты в аэропорту. Более 20 прибывающих рейса пришлось перенаправить в другие города, 12 рейсов в Мюнхен были отменены. Более 40 рейсов были отменены или перенесены на 4 октября. Из-за коллапса пострадали около 6500 пассажиров.

Как пишет таблоид Bild, беспилотники, замеченные вечером над аэропортом, были военными разведывательными дронами.

Утром субботы аэропорт начал возобновлять рейсы. но предупреждал, что будут наблюдаться задержки.

У аэропорта города Франкфурт-на-Майне полиция 4 октября задержала 41-летнего хорвата за запуск дрона. Как отмечает Bild, стационарная система обнаружения дронов федеральной полиции сообщила о БПЛА в западной части аэропорта на расстоянии примерно 700 метров утром 3 октября.

В Нижней Саксонии полиция сообщила о пролетах летательных аппаратов над складом боеприпасов.