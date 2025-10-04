В Грузии применили водометы для разгона протестующих в Тбилиси

ТАСС: спецназ применил водометы против митингующих в Тбилиси

Спецназ применил водометы для разгона нескольких сотен оппозиционных демонстрантов, предпринявших попытку ворваться в резиденцию президента в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

Силовые ведомства направили в сторону оппозиционеров струи воды из водометных автомашин, они отступили. На данный момент полицейские оцепили здание дворца президента.

Незадолго до этого силовики применили перцовый спрей против участников протеста. Митингующие до начала активного сопротивления успели ворваться на территорию резиденции президента Грузии.

4 октября стало известно, что несколько сотен машин в составе колонн выехали в центр Тбилиси для участия в протестах с целью «мирного свержения власти». В связи с активностью протестующих к центру Тбилиси направили большое число силовиков.

Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии 4 октября одновременно в 64 муниципалитетах и районах республики. По итогам голосования будут избраны мэры Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, мэры 59 муниципалитетов и депутаты местных городских собраний.

Ранее премьер Грузии призвал оппозиционные партии отказаться от плана революции в день выборов.