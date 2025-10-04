В ДНР врач получил 15 лет за передачу информации Украине

Врач приемного отделения из Донецкой Народной Республики получил 15 дет заключения за госизмену. Об этом сообщили в прокуратуре Республики.

Как установил суд, в прошлом году фигурант через мессенджер связался представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и согласился на конфиденциальное сотрудничество, после чего получил от СБУ задание собирать данные о войсковых частях Министерства обороны РФ.

«Находясь на рабочем месте в одной из больниц региона, исполняя обязанности врача приемного отделения, он узнал от пациента место расположения военной части, после чего передал эти данные представителю СБУ», — сказано в сообщении.

Срок врач будет отбывать в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в 105 тысяч рублей и ограничению свободы на год.

1 октября Верховный суд Крыма приговорил 67-летнего жителя Ялты к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене. Как выяснили следователи, в 2022 году мужчина установил контакт с украинскими специальными службами и по их заданию пытался склонить к сотрудничеству бывшего сотрудника правоохранительных органов республики.

Ранее в МИД РФ рассказали о попытках Великобритании склонить россиян к государственной измене.