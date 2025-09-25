На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова рассказала о попытках Британии склонить россиян к госизмене

Захарова: Британия через программу MI6 пытается толкать россиян к госизмене
Depositphotos

Великобритания осознанно склоняет граждан России к государственной измене через программу вербовки разведывательного ведомства MI6. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По заявлению Лондона, программа направлена на взаимодействие с гражданами России, которые готовы предоставлять информацию или сотрудничать с Британией. Надо было озаглавить данную инициативу проще: «Где вы, предатели?» — считает дипломат.

Она напомнила, что срок лишения свободы за госизмену может доходить до пожизненного, однако Лондон это не останавливает от попыток подтолкнуть россиян к совершению преступлений.

19 сентября телерадиокомпания «Би-би-си» сообщила, что MI6 запускает в даркнете портал, чтобы вербовать агентов, в том числе в России. Согласно статье, платформа Silent Courier должна укрепить безопасность Соединенного Королевства, упростив набор сотрудников. Агентов собираются искать по всему миру.

Ранее в Госдуме заявили о попытках Европы разместить вооружение на границе с Россией.

