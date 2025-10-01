На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ялте осудили пенсионера по обвинению в государственной измене

Суд Крыма осудил жителя Ялты на 14 лет за связь со спецслужбами Украины
Максим Блинов/РИА Новости

Верховный Суд Крыма признал 67-летнего жителя Ялты виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба суда, передает РИА Новости.

Прокуратура республики сообщила, что в 2022 году мужчина установил контакт с украинскими спецслужбами. Получив задание о необходимости склонения экс-сотрудника правоохранительных органов к сотрудничеству, он передал его контакты куратору. Во время нескольких личных встреч подсудимый склонял мужчину установить конспиративную связь с иностранной разведкой.

Реализовать задуманное мужчина не сумел, его задержали сотрудники Управления ФСБ России.

Рассмотрение уголовного дела прошло в закрытом судебном заседании, так как материалы дела содержали информацию, составляющую гостайну. Приговор не вступил в законную силу.

«Верховный Суд республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в суде.

Кроме того, подсудимый получил дополнительное наказание в виде ограничения свободы на год и 6 месяцев, после отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

29 сентября сообщалось, что жителя Красноярского края приговорили к 20 годам лишения свободы за государственную измену.

Ранее жителя Сахалинской области осудили на 14 лет за попытку выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против армии РФ.

