На пожаре в курганской пятиэтажке спасли 23 человека, включая двоих детей

В Кургане во время пожара в пятиэтажке спасли 23 человека

В Кургане спасли более двух десятков человек во время пожара в пятиэтажном доме. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел 29 сентября в жилом доме. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание трансформатора в подвале помещения. Едкий дым быстро заполонил подъезд, создав угрозу для жизни и здоровья людей.

На месте работали 29 специалистов и 8 единиц спецтехники МЧС России. Пожарные оперативно потушили в возгорание на площади в пять квадратных метров и эвакуировали людей из здания — спасли 23 человека, включая двоих детей. В результате случившегося никто не пострадал.

