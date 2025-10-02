Российский школьник сжег две машины и скутер во время игр с огнем

В Смоленской области школьник сжег две машины и скутер, играя с огнем

В Смоленской области 11-летний мальчик устроил игры с огнем и сжег две машины и скутер. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел на приусадебном участке в деревне Валутино. Предварительно, школьник решил поиграть с огнем и разжег костер. Огонь быстро распространился и перекинулся на два автомобиля и скутер, стоявшие рядом. Возгорание было оперативно устранено силами семи пожарных и двух единиц спецтехники. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого в Братске детские игры с зажигалкой обернулись пожаром в доме. Огонь быстро распространился, и мальчик, не сумев потушить его, в панике выбежал на улицу и обратился за помощью к прохожим, которые вызвали на место пожарных.

Ранее трое детей не выжили в загоревшейся квартире под Калугой.