Мужчина не выжил во время пожара в заваленной мусором российской квартире

В Саратове мужчина не выжил во время пожара в замусоренной квартире

В Саратове во время пожара в заваленной мусором квартире не выжил 50-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 25 сентября — сообщение о пожаре поступило в экстренные службы. Прибывшие к месту происшествия пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади пяти квадратных метров. В результате случившегося не удалось спасти мужчину.

Квартира, где случился пожар, была сильно захламлена — на фото с места случившегося видно большое количество пустых бутылок и другого мусора, которые занимают практически все пространство. Причина возгорания устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России.

