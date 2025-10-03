Аксенов рассказал, когда в Крыму увеличат число АЗС с топливом в свободной продаже

Число автозаправочных станций (АЗС), где есть топливо в свободной продаже, увеличат в Республике Крым с 10 октября. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов по итогам консультаций с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

«С 10 октября количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено», — сообщил глава региона.

Аксенов добавил, что до 10 октября число автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, а также норматив в 20 литров в одни руки в сутки будет продолжать действовать.

24 сентября газета «Известия» писала, что в некоторых российских регионах автозаправочные станции (АЗС) стали ограничивать объемы отпуска бензина.

Так, некоторые сети были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 литров на посетителя. Также стало известно, что количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов – это около 1,6% от всех АЗС в стране.

25 сентября глава Крыма заявил, что в регионе есть проблемы с топливом в связи со снижением объема производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

Ранее власти РФ заявили о контролируемой ситуации с бензином.