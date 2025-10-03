На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аксенов рассказал, когда в Крыму увеличат число АЗС с топливом в свободной продаже

Аксенов: в Крыму увеличат число АЗС с топливом в свободной продаже
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Число автозаправочных станций (АЗС), где есть топливо в свободной продаже, увеличат в Республике Крым с 10 октября. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов по итогам консультаций с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

«С 10 октября количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено», — сообщил глава региона.

Аксенов добавил, что до 10 октября число автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, а также норматив в 20 литров в одни руки в сутки будет продолжать действовать.

24 сентября газета «Известия» писала, что в некоторых российских регионах автозаправочные станции (АЗС) стали ограничивать объемы отпуска бензина.

Так, некоторые сети были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 литров на посетителя. Также стало известно, что количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов – это около 1,6% от всех АЗС в стране.

25 сентября глава Крыма заявил, что в регионе есть проблемы с топливом в связи со снижением объема производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

Ранее власти РФ заявили о контролируемой ситуации с бензином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами