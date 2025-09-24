На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские АЗС начали ограничивать продажу бензина

«Известия»: российские АЗС стали ограничивать объемы отпуска бензина
close
Depositphotos

В некоторых российских регионах автомобильные заправочные станции (АЗС) стали ограничивать объемы отпуска бензина, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

«Уже больше месяца поступают сообщения о нехватке и перебоях в поставках бензина на АЗС в ряде субъектов. Некоторые сети, которые продолжают работать в условиях локального дефицита топлива, были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя. Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать непростой период дефицита и не закрывать временно АЗС», — сообщил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Отмечается, что основная причина такой ситуации — сезонный рост спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

До этого преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова заявила, что литр бензина АИ-92 на российских заправках в октябре подорожает на 2–4% по сравнению с текущими показателями, до 60–62 рублей. Литр АИ-95 прибавит в цене 3–5% и будет стоить 65–68 рублей в среднем.

По ее словам, в годовом выражении рост может оказаться заметно выше: по сравнению с октябрем прошлого года, литр АИ-92 подорожает примерно на 8–9%, а АИ-95 — на 10–12%. Это результат накопленного давления с начала года — удорожания нефтепродуктов на внутреннем рынке, логистических издержек и высокой экспортной привлекательности топлива, которая периодически создает дефицит внутри страны, пояснила экономист.

Она добавила, что государственные меры, в том числе временные ограничения экспорта топлива, помогают сглаживать ценовую динамику и предотвращают рост на АЗС.

Ранее россиянам рассказали, можно ли смешивать разные моторные масла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами