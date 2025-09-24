Российские АЗС начали ограничивать продажу бензина

В некоторых российских регионах автомобильные заправочные станции (АЗС) стали ограничивать объемы отпуска бензина, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

«Уже больше месяца поступают сообщения о нехватке и перебоях в поставках бензина на АЗС в ряде субъектов. Некоторые сети, которые продолжают работать в условиях локального дефицита топлива, были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 л на посетителя. Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать непростой период дефицита и не закрывать временно АЗС», — сообщил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Отмечается, что основная причина такой ситуации — сезонный рост спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами нефтеперерабатывающих заводов.

До этого преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова заявила, что литр бензина АИ-92 на российских заправках в октябре подорожает на 2–4% по сравнению с текущими показателями, до 60–62 рублей. Литр АИ-95 прибавит в цене 3–5% и будет стоить 65–68 рублей в среднем.

По ее словам, в годовом выражении рост может оказаться заметно выше: по сравнению с октябрем прошлого года, литр АИ-92 подорожает примерно на 8–9%, а АИ-95 — на 10–12%. Это результат накопленного давления с начала года — удорожания нефтепродуктов на внутреннем рынке, логистических издержек и высокой экспортной привлекательности топлива, которая периодически создает дефицит внутри страны, пояснила экономист.

Она добавила, что государственные меры, в том числе временные ограничения экспорта топлива, помогают сглаживать ценовую динамику и предотвращают рост на АЗС.

