Власти РФ заявили о контролируемой ситуации с бензином

Вице-премьер Новак назвал ситуацию с бензином в России контролируемой

Вице-премьер Александр Новак в кулуарах ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ситуация с бензином в стране является абсолютно контролируемой. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, баланс спроса и предложения в стране полностью обеспечен.

Новак уточнил, что Минэнерго работает со всеми регионами в штатном режиме, некоторые проблемы с обеспечением «наблюдаются в отдельных регионах». Профильное ведомство занимается ими в ручном режиме, добавил вице-премьер.

Он сказал, что российские предприятия продолжат отправлять бензин на экспорт после того, как на внутреннем рынке предложение превысит спрос. Сейчас экспорт бензина запрещен полностью.

1 октября Российский топливный союз (РТС) направил письмо Новаку с информацией о том, что рентабельность АЗС по бензину в стране стала отрицательной.

В письме представители отрасли сообщают, что некоторые независимые АЗС начали закрываться из-за роста оптовых цен топлива на фоне снижения производства и сокращения биржевых продаж. В результате на местах закупка топлива стала дороже, чем его продажа.

