Глава Крыма обратился к жителям из-за проблем с топливом в регионе

В Крыму есть проблемы с топливом в связи со снижением объема производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Об этом заявил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Чиновник обратился к жителям полуострова и гостям региона и заявил, что им нужно набраться терпения.

Он отметил, что в течение двух дней АЗС обеспечат необходимым объемом бензина марки АИ-95, в течение двух недель — АИ-92.

Аксенов заверил, что предпринимаются необходимые меры.

«Нахожусь в прямом контакте с федеральными службами. Прошу крымчан и гостей Республики Крым набраться терпения», — сказал он.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую компанию «ОМТ-Консалт» сообщила, что количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов.

С 28 июля по 22 сентября количество заправок сократилось на 2,6%, или на 360 объектов. Это, как отмечает издание, около 1,6% от всех АЗС в стране.

Ранее сообщалось, что за два года топливо в РФ подорожало на 22%.