На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Крыма обратился к жителям из-за проблем с топливом в регионе

Глава Крыма Аксенов: возникли перебои с топливом, нужно набраться терпения
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Крыму есть проблемы с топливом в связи со снижением объема производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Об этом заявил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Чиновник обратился к жителям полуострова и гостям региона и заявил, что им нужно набраться терпения.

Он отметил, что в течение двух дней АЗС обеспечат необходимым объемом бензина марки АИ-95, в течение двух недель — АИ-92.

Аксенов заверил, что предпринимаются необходимые меры.

«Нахожусь в прямом контакте с федеральными службами. Прошу крымчан и гостей Республики Крым набраться терпения», — сказал он.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую компанию «ОМТ-Консалт» сообщила, что количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов.

С 28 июля по 22 сентября количество заправок сократилось на 2,6%, или на 360 объектов. Это, как отмечает издание, около 1,6% от всех АЗС в стране.

Ранее сообщалось, что за два года топливо в РФ подорожало на 22%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами