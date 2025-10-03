Бизнесмен Сулейманов не признает вину по уголовному делу об убийствах

Миллиардер Сулейманов отрицает свою вину в организации двух убийств и покушения

Миллиардер Ибрагим Сулейманов, задержанный ранее по подозрению в организации двух убийств и одного покушения на убийство, отрицает свою вину. Об этом сообщил ТАСС один из его адвокатов.

«Вину не признает», — подчеркнул правозащитник.

Сообщается, что сторона защиты планирует обжаловать решение суда об аресте предпринимателя.

До этого Басманный суд арестовал Ибрагима Сулейманова до 2 декабря.

«Теневой миллиардер» Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве, его подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году.

По информации СМИ, показания на бизнесмена дал предполагаемый исполнитель преступления, которого задержали 1 октября, «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о смерти предполагаемого сообщника Сулейманова после задержания.