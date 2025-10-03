СМИ сообщили о смерти предполагаемого сообщника Сулейманова после задержания

Предполагаемый сообщник миллиардера Ибрагима Сулейманова, Абакар Дарбишев, умер после задержания. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Предполагаемый сообщник бизнесмена Абакар Дарбишев, которого в СМИ называют лидером дагестанской ОПГ, скончался вскоре после задержания», — говорится в материале.

По данным издания, самому предпринимателю Сулейманову, задержанному ранее, тоже потребовалась помощь в связи с заболеванием сердца.

О том, что «теневой миллиардер» Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве, стало известно в пятницу, 3 октября.

Его подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году. По данным СМИ, показания на бизнесмена дал предполагаемый исполнитель преступления — задержанный 1 октября «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Сулейманов находится на допросе, ему дважды вызывали скорую помощь в отделение МВД. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

