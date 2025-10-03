Суд запретил «блатные» обои для iPhone и «воровские» тосты

Суд в Мурманске запретил подборки блатных обоев и воровских тостов в интернете

Апатитский городской суд Мурманской области признал экстремистским и запретил к распространению контент, связанный с «блатными» обоями для iPhone и «воровскими» тостами. Соответствующее решение было вынесено по иску местной прокуратуры, передает РИА Новости.

В ходе мониторинга интернета были выявлены ресурсы, где пользователи могли скачать около 50 изображений для оформления телефонов с актерами Аль Пачино и Томасом Харди, а также игральными картами. Кроме того, на страницах размещались криминальные тосты, пропагандирующие идеологию движения «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

Прокуратура установила, что данный контент формирует положительный образ экстремистского движения и может вовлекать несовершеннолетних в противоправную деятельность. Суд, исследовав доказательства, удовлетворил административный иск.

22 августа сообщалось, что Симоновский районный суд Москвы запретил семь «пацанских» пабликов в соцсети «ВКонтакте». В перечень попали сообщества с аудиторией от 40 до 700 тысяч подписчиков: «Borzz», «BLATATA», «Бандитский двор», «Культурное движение», «ZDRAVIYDVIZH», «Бог спасет, братва поможет» и «Бог простит, а я запомню».

Ранее таможенники предотвратили попытку ввезти в РФ из Эстонии «Сатанинскую Библию».