Симоновский суд Москвы запретил семь пацанских пабликов во «ВКонтакте»

Baza: в Москве семь пацанских пабликов признали вредными для подростков
Telegram-канал «Baza»

Симоновский районный суд Москвы запретил семь «пацанских» пабликов в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В перечень попали сообщества с аудиторией от 40 до 700 тысяч подписчиков: «Borzz», «BLATATA», «Бандитский двор», «Культурное движение», «ZDRAVIYDVIZH», «Бог спасет, братва поможет» и «Бог просит, а я запомню».

По информации суда, в этих пабликах публиковались изображения с подписями, которые не всегда имели «глубокий смысл». В ряде случаев материалы могли побуждать детей и подростков к употреблению алкоголя и наркотиков, курению, азартным играм, проституции, попрошайничеству и бродяжничеству.

Решение суда вступит в силу 20 сентября, у администраторов пабликов есть месяц на подачу апелляции.

До этого московский суд запретил информацию об оформлении «синей галочки» (знак верификации, который подтверждает подлинность аккаунта, принадлежащего известной личности, бренду или организации) в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее в Госдуме назвали условия для возвращения Instagram в Россию.

