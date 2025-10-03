Таможенники предотвратили попытку ввезти в РФ из Эстонии «Сатанинскую Библию»

Суд в Пскове постановил уничтожить «Сатанинскую Библию», которую россиянин пытался ввезти на территорию РФ из Эстонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, сотрудники таможни на границе с Эстонией обнаружили книгу в багаже мужчины, въезжающего в Россию. На этом фоне в отношении гражданина были составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по соблюдению запретов и ограничений, а также о недекларировании товаров.

Как рассказал сам россиянин, купленную в эстонской столице «Сатанинскую Библию» ему подарили на день рождения. Мужчина подчеркнул, что не относит себя к последователям данной религии.

Несмотря на это, суд обязал его выплатить штраф в размере 1000 рублей. Кроме того, книгу решили уничтожить.

«Сатанинскую Библию», написанную Антоном Шандором Лавеем, признали в РФ экстремистской и запретили к распространению в прошлом году. Эксперты выявили в тексте произведения пропаганду религиозной контркультурной системы, за основу которой взяты идеи деструкции и отвержения традиционных для российского общества традиционных ценностей.

Ранее в Кургане оштрафовали мужчину, опубликовавшего в интернете изображение сатаны.