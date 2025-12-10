Бывший чиновник бундесвера Дмитрий Берг, который переехал в Россию, заявил о процветании в Германии русофобии. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Дмитрий прожил в Германии 31 год. У него была стабильная высокооплачиваемая работа, спокойная жизнь, но в какой-то момент обстановка вокруг стала настолько напряженной, что Берг с семьей переехали в Россию.

В Германии, а особенно в кругах высокопоставленных чиновников в бундесвере, Россию считают врагом, говорит немец. При этом, отмечает Берг, такая обстановка начала складываться в Германии еще до начала СВО.

Он рассказал, что глядя на ситуацию в стране, задал себе вопрос: «Какой пример я подам своим детям?». В результате семья Берга переехала в Россию, в Приморье. Его жена — русская, родилась в Калининграде. Теперь бывший чиновник преподает в местной школе английский и немецкий языки, где учатся и его сыновья.

Что касается образования, то он отметил, что последнее время оно заметно ухудшилось, а среди школьных предметов появился такой предмет, как сексуальное просвещение с внедрением идей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Образование в России он сравнил с тем временем, когда учился в Германии сам, отметив, что здесь оно сильное.

Ранее в Госдуме рассказали о стремлении все большего числа иностранцев переехать в Россию.