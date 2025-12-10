На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин прилетит в Индонезию с визитом

Кремль: Путин пообещал посетить Индонезию с визитом
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал посетить Индонезию с визитом. Об этом российский лидер заявил в ходе переговоров с коллегой из азиатского государства Прабово Субианто, сообщает пресс-служба Кремля.

«Не только же в Индию вам летать!», — ответил президент РФ на приглашение.

Встреча глав государств проходит в представительском кабинете президента России в Кремле. На ней присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента России Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, а также глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Президенты планируют обсудить вопросы развития российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальную международную и региональную тематику.

В начале декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит президента Индонезии Субианто в столицу в декабре будет «сугубо рабочим, для сверки часов с учетом углубляющегося сотрудничества между двумя странами, а также с учетом развития международной ситуации во всех регионах мира».

Ранее в Кремле рассказали о графике Путина на этой неделе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами