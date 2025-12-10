На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уральская прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса в Египет

Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса из Тюмени в Шарм-эль-Шейх
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки авиарейса из Тюмени (Рощино) в Шарм-эль-Шейх (Египет). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уточняется, что по техническим причинам рейс UJ 748 авиакомпании «Аl Masria Airlines» в Шарм-эль-Шейх не вылетел в пункт назначения в назначенное время.

«Предварительное время вылета 22:00 местного времени 10.12.2025 года. Для организации работы мобильной приемной в аэропорт выехал дежурный прокурор Тюменской транспортной,» — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

До этого пресс-служба египетской авиакомпании Al Masria объяснила задержки рейсов с российскими пассажирами из аэропорта Шарм-эш-Шейха с проблемами в работе программного обеспечения (ПО) самолетов Airbus. В авиакомпании добавили, что переустановка ПО заняла около 24 часов. При этом, по данным перевозчика, во время подготовки к вылету Управление гражданской авиации Египта потребовало провести дополнительные работы.

Ранее прокуратура начала проверку из-за задержки двух рейсов из Екатеринбурга в Хургаду.

