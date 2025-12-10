Москвичка выпила тайский «любовный напиток» и попала в больницу прямо со свидания

Жительница Москвы была экстренно госпитализирована с отеком Квинке после того, как приняла купленный в Таиланде афродизиак. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

41-летняя москвичка купила на отдыхе в Таиланде «любовный напиток», который, по заверениям продавца, содержал «секрет насекомых» и гарантировал сильный эффект. На емкости не было никакой маркировки. Готовясь к романтическому вечеру, женщина приняла снадобье.

Вместо ожидаемого эффекта у нее молниеносно развилась тяжелая аллергическая реакция — отек Квинке с поражением гортани. У женщины начались проблемы с дыханием, сильная интоксикация организма, сопровождавшаяся рвотой, тошнотой и диареей. Пострадавшую доставили в больницу прямо со свидания, медики смогли стабилизировать ее состояние.

Женщина остается под наблюдением врачей у нее сохраняются сильные спазмы в области живота.

До этого в Японии пенсионер съел ядовитые грибы, которые ИИ назвал безопасными. Доверившись технологиям, мужчина приготовил грибы и отравился. Его госпитализировали, а грибы отправили на анализ. Экспертиза показала, что «урожай», собранный пенсионером, оказался грибами цукиетаке, которые часто путают со съедобными.

Ранее в Ленобласти двое мужчин отравились суррогатом, их не спасли.