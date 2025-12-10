На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван самый высокооплачиваемый гонщик «Формулы-1»

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков «Формулы-1»
Global Look Press

Обновился рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1». Об этом сообщает Forbes.

Лидерство в списке пятый год подряд удерживает действующий чемпион мира, нидерландский гонщик из «Ред Булла» Макс Ферстаппен, чей общий доход составил 76 миллионов долларов США.

Вторую строчку рейтинга занял британский пилот Льюис Хэмилтон, который в дебютном сезоне за «Феррари» заработал 70,5 миллиона долларов. На третьем месте действующий чемпион мира Ландо Норрис из «Макларен». Его общий доход достиг 57,5 миллиона долларов — 39,5 миллиона из этой суммы составили премиальные выплаты. Четвертым стал напарник Норриса по команде, австралиец Оскар Пиастри с результатом в 37,5 миллиона долларов.

Суммарный доход топ-10 гонщиков по итогам сезона составила 363 миллиона долларов. Этот показатель на 15% превышает совокупный доход первой десятки пилотов по итогам предыдущего года.

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (FIA).

Ранее стал известен победитель сезона-2025 «Формулы-1».

