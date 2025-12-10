На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Северный флот получил первый именной вертолет Ка-27М

На Северном флоте назвали корабельный вертолет Ка-27М именем Николая Куклева
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Корабельный вертолет Ка-27М Северного флота Военно-морского флота России получил имя военного летчика Николая Куклева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Ка-27М стал первым в истории авиации Северного флота России именным вертолетом.

Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко заявил, что летчик Куклев освоил практически все типы вертолетов, стоящих на вооружении авиации флота. Также он остается единственным корабельным вертолетчиком, который стал начальником морской авиации ВМФ.

От базовых Ка-27, которые стоят на вооружении 318-го отдельного смешанного авиационного полка, усовершенствованная модель Ка-27М отличается усиленным радарным вооружением, которое будет эффективно работать в акватории Средиземного моря.

12 сентября 2025 года американское издание The National Interest писало, что российский ледокол «Иван Папанин», переданный Военно-морскому флоту РФ 5 сентября, оснащен оружием для противодействия кораблям противника. Корабль был заложен в 2017 году и спущен на воду в 2019-м. Он может развивать скорость до 18 узлов и преодолевать ледяные преграды толщиной более 1,5 метра. Кроме того, планируется строительство еще трех кораблей аналогичного проекта 23550.

Ранее посол РФ в Норвегии обвинил Британию в попытке военного сдерживания России.

