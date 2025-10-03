На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналистка Гессен не смогла оспорить заочный 8-летний срок по делу о фейках о ВС РФ

true
true
true
close
Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Второй кассационный суд общей юрисдикции утвердил заочный приговор бывшему директору русской службы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) Марии Гессен, осужденной заочно на 8 лет колонии за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения кассационную жалобу защитника в интересах осужденной Гессен М.А.», — говорится в сообщении.

В июле журналистку Марию Гессен заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. В декабре 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал ее по данному делу.

Мария Гессен является штатным журналистом в издании The New Yorker и автором книг, многие из которых посвящены России. С 2013 года она постоянно проживает в США, куда уехала после угроз из-за своей правозащитной деятельности.

Ранее суд в Москве заочно арестовал журналистку «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Ратникову.

