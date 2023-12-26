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Экс-директора русской службы «Радио Свобода»* Марию Гессен заочно арестовали

Суд заочно арестовал экс-директора русской службы «Радио Свобода» Марию Гессен

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Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора русской службы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Марию Гессен по делу о фейках про российскую армию. Об этом пишет ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал Гессен на два месяца с момента ее экстрадиции или задержания. Журналистку обвиняют в публичном распространении ложной информации о ВС России по мотивам политической ненависти.

В правоохранительных органах рассказали изданию, что причиной уголовного дела против журналистки стал видеоролик на YouTube-канале «Вдудь». Там она сообщает недостоверную информацию о якобы имевших место преступлениях военнослужащих российской армии в Буче Киевской области, сообщил источник.

Гессен — бывший директор русской службы «Радио Свобода», а также бывший редактор и директор журнала и издательства «Вокруг света». Сейчас она известна как активистка движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал до февраля журналистку из Читы Нику Новак по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией. В суде подчеркнули, что ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 дней, до 24 февраля 2024 года.

Ранее МВД России объявило в розыск создателя «Масяни» и еще двух иноагентов.

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
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