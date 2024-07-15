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Журналистку Марию Гессен заочно приговорили к восьми годам колонии

Суд заочно приговорил к восьми годам экс-директора «Радио Свобода» Машу Гессен

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Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Бывшего директора русской службы «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), журналистку Марию Гессен заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ. Об этом сообщили «Интерфакс» в суде.

26 декабря 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал ее по данному делу.

Гессен признали виновной в распространении ложной информации о деятельности российской армии по мотивам политической ненависти.

Ей также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, на четыре года.

Срок наказания будет исчисляться с момента ее задержания на российской территории либо экстрадиции в страну.

Мария Гессен является штатным журналистом в издании The New Yorker и автором книг, многие из которых посвящены России. С 2013 года она постоянно проживает в США, куда уехала после угроз из-за своей правозащитной деятельности.

До этого следствие попросило заочно арестовать бывшую ведущую ВГТРК Фариду Курбангалееву (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее в России признали экстремистом журналиста издания SOTA (признано в РФ иностранным агентом).

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