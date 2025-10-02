Суд в Москве заочно арестовал журналистку «Дождя» Ратникову

Головинский районный суд Москвы заочно арестовал журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Валерию Ратникову (признана в РФ иностранным агентом) по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Журналистке назначена мера пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

В отношении Ратниковой возбуждены уголовные дела по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах. До этого российские правоохранительные органы объявили журналистку телеканала «Дождь» в розыск.

Журналистка попала в реестр иноагентов в декабре 2023 года и ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Аналогичный арест избрали другой журналистке «Дождя», Екатерине Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к семи годам колонии.