На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Количество регионов с упрощенной сдачей ОГЭ решили увеличить

Минпросвещения хочет включить еще три региона в эксперимент по ОГЭ
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Министерство просвещения России захотело расширить число участников эксперимента с упрощенной сдачей ОГЭ до шести регионов. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава министерства Сергей Кравцов .

На сегодняшний день пилотный проект реализуется в трех субъектах федерации — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Глава ведомства сообщил, что планируется включить в эксперимент Тюменскую и Ростовскую области, а также Татарстан.

Кравцов уточнил, что ведомство подготовит законодательную инициативу о продлении экспериментальной программы до 2029 года с увеличением количества участников до шести регионов.

1 июня депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили Кравцову предложение отменить ОГЭ. Вместо него парламентарии предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

Позже Минпросвещения сообщило, что вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена в России в настоящее время не рассматривается, поскольку экзамен помогает ученикам оценить свои силы и подготовиться к сдаче ЕГЭ по программам среднего общего образования.

Ранее в Госдуме предложили позволить пересдавать предметы по выбору на ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами