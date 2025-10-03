Количество регионов с упрощенной сдачей ОГЭ решили увеличить

Минпросвещения хочет включить еще три региона в эксперимент по ОГЭ

Министерство просвещения России захотело расширить число участников эксперимента с упрощенной сдачей ОГЭ до шести регионов. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава министерства Сергей Кравцов .

На сегодняшний день пилотный проект реализуется в трех субъектах федерации — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Глава ведомства сообщил, что планируется включить в эксперимент Тюменскую и Ростовскую области, а также Татарстан.

Кравцов уточнил, что ведомство подготовит законодательную инициативу о продлении экспериментальной программы до 2029 года с увеличением количества участников до шести регионов.

1 июня депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили Кравцову предложение отменить ОГЭ. Вместо него парламентарии предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

Позже Минпросвещения сообщило, что вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена в России в настоящее время не рассматривается, поскольку экзамен помогает ученикам оценить свои силы и подготовиться к сдаче ЕГЭ по программам среднего общего образования.

Ранее в Госдуме предложили позволить пересдавать предметы по выбору на ЕГЭ.