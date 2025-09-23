На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
К министру просвещения обратились с просьбой насчет пересдачи предметов по выбору на ЕГЭ

В Госдуме предложили позволить пересдавать предметы по выбору на ЕГЭ
Виталий Аньков/РИА Новости

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» направили письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором предложили разрешить выпускникам школ пересдавать все предметы по выбору на ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Авторами инициативы стали депутаты Антон Ткачев, Сардана Авксентьева, Олег Леонов, Анна Скрозникова, Владимир Плякин и Ксения Горячева. Они отметили, что в настоящее время выпускники могут пересдать только один предмет в дополнительные сроки. При этом, по их словам, действующий порядок не предусматривает ситуации, когда стресс или объективные обстоятельства одновременно ухудшают результаты сразу по двум необходимым для поступления предметам.

«Просим вас, уважаемый Сергей Сергеевич, совместно с Рособрнадзором оценить целесообразность реализации указанной инициативы и подготовить проект изменений в Приказ Минпросвещения России № 233 в части предоставления выпускникам права пересдавать не один, а все учебные предметы ЕГЭ по собственному выбору в те же дополнительные сроки», — говорится в письме.

В июле лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что педагоги, которые участвуют в проведении ОГЭ и ЕГЭ, должны получать дополнительную 13-ю зарплату. По его мнению, необходимо установить на федеральном уровне фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка, которая аналогична ежегодной премии.

Ранее в Рособрнадзоре назвали число выпускников, получивших 100 баллов на пересдаче ЕГЭ.

