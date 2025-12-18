Baijiahao: в Китае восхищены ответом Путина на провокации в Черном море

Российская сторона не стала терпеть провокации Украины против судов в Черном море, с которыми столкнулась в последние пару недель. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

«Россия с ювелирной точностью ответила на провокации», — говорится в сообщении.

Авторы публикации добавили, что атаки на российские суда происходили с явным одобрением стран НАТО, которые, вместо осуждения, молчали, наблюдая за происходящим. Кроме того, по мнению экспертов, планирование атак могло происходить при участии западных специалистов.

В материале подчеркивается, что действия украинской стороны были направлены на ослабление России в процессе переговоров.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал недавние атаки на танкеры в Черном море. Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал понять, что на подобные провокации последуют жесткие ответы, самым радикальным из которых может быть отрезание Украины от моря.

