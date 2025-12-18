На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае восхитились «ювелирно точной» реакцией Путина на провокации в Черном море

Baijiahao: в Китае восхищены ответом Путина на провокации в Черном море
true
true
true
close
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Российская сторона не стала терпеть провокации Украины против судов в Черном море, с которыми столкнулась в последние пару недель. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

«Россия с ювелирной точностью ответила на провокации», — говорится в сообщении.

Авторы публикации добавили, что атаки на российские суда происходили с явным одобрением стран НАТО, которые, вместо осуждения, молчали, наблюдая за происходящим. Кроме того, по мнению экспертов, планирование атак могло происходить при участии западных специалистов.

В материале подчеркивается, что действия украинской стороны были направлены на ослабление России в процессе переговоров.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал недавние атаки на танкеры в Черном море. Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал понять, что на подобные провокации последуют жесткие ответы, самым радикальным из которых может быть отрезание Украины от моря.

Ранее журналист объяснил, почему Эстония против атак Киева на российские суда в Балтийском море.

