Эксперт рассказал, почему Киев не воспримет никакие мирные инициативы

Денисов: Зеленский до сих пор контролирует парламент и правительство Украины
Thomas Peter/Reuters

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов заявил, что Киев сейчас не воспримет никакие мирные инициативы, так как президент Украины Владимир Зеленский до сих пор контролирует парламент и правительство страны с помощью партии «Слуга народа». Его слова передает РИА Новости.

По словам эксперта, обвал популярности партии власти — это логичное следствие продолжительной работы в условиях военных действий.

«Партия [«Слуга народа»] впитывает в себя весь общественный негатив, в том числе связанный с коррупционными скандалами. В то же время, судя по данным КМИС, популярность набирают радикалы. Как известно, [экс-президент Украины Петр] Порошенко и [основатель батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрей] Билецкий возглавляли украинскую «партию войны» задолго до начала СВО. Сейчас они тем более не будут воспринимать никакие мирные инициативы», — отметил Денисов.

Накануне Зеленский говорил, что украинская сторона на этой неделе продолжит переговоры с США по вопросам мирного урегулирования.

Газета The New York Times писала о том, что представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил и размещение европейских войск в республике в качестве сил сдерживания.

Ранее Зеленский двумя словами охарактеризовал переговоры по Украине.

