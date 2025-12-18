На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Склад загорелся на северо-востоке Москвы

Агентство «Москва»: пожар произошел на втором ярусе склада в Северном Медведково
true
true
true

Пожар произошел на складе на Полярной улице в столичном районе Северное Медведково. Возгорание произошло на втором ярусе и стремительно распространяется. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Агентства «Москва».

Отмечается, что сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации возгорания. На момент публикации информации о пострадавших не поступало.

15 декабря на складе по хранению угля в торговом центре на бульваре Ибрагимова в Уфе произошел пожар. По данным МЧС России, прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили сильное задымление в подвальном помещении.

24 ноября стало известно, что огнеборцы за полчаса ликвидировали пожар на третьем этаже пятиэтажного производственного здания на улице Наметкина в Москве. Пожар произошел на территории кондитерско-булочного комбината «Черемушки», который обеспечивает продукцией около 10% московского рынка и входит в топ-10 по России.

Ранее в Москве вспыхнула общественная баня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами