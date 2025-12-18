Склад загорелся на северо-востоке Москвы

Пожар произошел на складе на Полярной улице в столичном районе Северное Медведково. Возгорание произошло на втором ярусе и стремительно распространяется. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Агентства «Москва».

Отмечается, что сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации возгорания. На момент публикации информации о пострадавших не поступало.

15 декабря на складе по хранению угля в торговом центре на бульваре Ибрагимова в Уфе произошел пожар. По данным МЧС России, прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили сильное задымление в подвальном помещении.

24 ноября стало известно, что огнеборцы за полчаса ликвидировали пожар на третьем этаже пятиэтажного производственного здания на улице Наметкина в Москве. Пожар произошел на территории кондитерско-булочного комбината «Черемушки», который обеспечивает продукцией около 10% московского рынка и входит в топ-10 по России.

Ранее в Москве вспыхнула общественная баня.