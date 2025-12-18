В России анонсировали переход к «самому жесткому варианту» СВО

Капитан Дандыкин: Россия способна за один раз выпускать 500-600 БПЛА по Украине

На фоне последних ударов по территории России, ВС РФ «приступают к самому жесткому варианту» ведения боевых действий в рамках СВО. Об этом заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Предположу, что Россия приступает к самому жесткому варианту. Наносятся удары по портам, по судам. Наносятся мощные удары по тылам, по 500-600 БПЛА, десятки крылатых ракет, «Кинжалы» летят группами, а не по одному, как раньше», — заявил Дандыкин.

Он напомнил, что раньше по тылам наносились удары «пару раз в месяц», а сейчас «почти каждый день». Также идет активное продвижение вперед «на земле», отметил военный. Речь идет о территориях ДНР, Запорожской и Харьковской областей, указал эксперт.

Накануне президент Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, российская сторона перемалывает противника, в том числе элитные подразделения ВСУ, которые прошли боевую подготовку в западных военных центрах. Путин отметил, что Россия гордится подвигами своих военнослужащих и офицеров, которые сражаются на передовых позициях.

Ранее Путин объяснил выбор момента для начала СВО.