Появились подробности о напавшем на синагогу в Манчестере

Sky News: напавший на синагогу в Манчестере жил в Британии с детства

Выходец из Сирии Джихад аль-Шами, напавший на синагогу в Манчестере, жил в Британии с детства. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По информации журналистов, мужчина получил британский паспорт в 2006 году в возрасте 16 лет. Он въехал на территорию государства, когда был ребенком.

2 октября неизвестный с ножом напал на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. Как рассказал один из очевидцев, сначала злоумышленник на автомобиле наехал на людей, после этого он вышел из машины и нанес одному из пострадавших ножевое ранение. По последним данным, двоих человек спасти не удалось. Также не выжил сам нападавший.

Граждан попросили избегать района Миддлтон-роуд в Крампсолле, пока полиция продолжает разбираться с инцидентом. Во время атаки премьер-министр Великобритании Кир Стармер находился в Дании, где проходит конференция европейских лидеров. Узнав о случившемся, глава правительства срочно вернулся в Соединенное Королевство.

