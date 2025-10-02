Премьер Британии покинул Данию после сообщения о нападении на синагогу в Манчестере

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер покинул Данию и вернулся в свою страну после сообщения о нападении на синагогу в Манчестере. Об этом сообщает Sky News.

По словам политика, тот факт, что нападение произошло в праздник Йом Кипур — самый священный день в еврейском календаре — делает произошедшее еще более ужасным.

2 октября неизвестный с ножом напал на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. Пострадали четыре человека. Свидетель происшествия позвонил в скорую помощь и рассказал, как нападавший на автомобиле наехал на людей, после чего нанес одному из них ножевое ранение. По предварительным данным, злоумышленник получил ранение. Жителей попросили избегать района Миддлтон-роуд в Крампсолле, пока полиция продолжает разбираться с инцидентом.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как полицейские направляют оружие на человека, лежащего на земле у входа в синагогу. Помимо него, на земле неподвижно лежит еще один человек со следами крови в области головы.

Ранее неизвестные пытались поджечь синагогу в Обнинске Калужской области.