Премьер Британии обещал обеспечить безопасность евреев после атаки на синагогу

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обещал обеспечить безопасность еврейской общины после атаки на синагогу в Манчестере. Об этом сообщает Independent.

Политик подчеркнул, что он потрясен случившимся и подтвердил, что дополнительные силы полиции будут размещены в синагогах по всей стране. Кроме того, премьер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA.

2 октября неизвестный с ножом напал на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. Пострадали четыре человека. Свидетель происшествия позвонил в скорую помощь и рассказал, как нападавший на автомобиле наехал на людей, после чего нанес одному из них ножевое ранение. По предварительным данным, злоумышленник получил ранение. Жителей попросили избегать района Миддлтон-роуд в Крампсолле, пока полиция продолжает разбираться с инцидентом.

Погибли два человека, включая нападавшего.

Во время случившегося Стармер находился в Дании на конференции европейских лидеров. Узнав о произошедшем, он вернулся в королевство.

Ранее неизвестные пытались поджечь синагогу в Обнинске Калужской области.