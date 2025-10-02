Полиция подтвердила смерть напавшего на синагогу в Манчестере

Полиция Манчестера: три человека, включая напавшего с ножом на синагогу, погибли

Британская полиция подтвердила смерть напавшего на людей возле синагоги в Манчестере, также погибли двое местных жителей. Об этом говорится в официальном заявлении правоохранителей в соцсети X.

«Мы подтверждаем, что погибли три человека, включая преступника, который был застрелен сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

До этого полиция не могла подтвердить смерть нападавшего из-за наличия на его теле взрывчатых веществ. По прошествии нескольких часов работы саперов местные СМИ сообщили о взрыве в оцепленной зоне.

2 октября неизвестный с ножом напал на синагогу еврейской общины «Хитон Парк» в Манчестере. Пострадали четыре человека. Свидетель происшествия позвонил в скорую помощь и рассказал, как нападавший на автомобиле наехал на людей, после чего нанес одному из них ножевое ранение. Жителей просили избегать района Миддлтон-роуд в Крампсолле, пока полиция продолжает разбираться с инцидентом.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как полицейские направляют оружие на человека, лежащего на земле у входа в синагогу. Помимо него, на земле неподвижно лежит еще один человек со следами крови в области головы.

Во время случившегося премьер Великобритании Кир Стармер находился в Дании на конференции европейских лидеров. Узнав о произошедшем, он вернулся в королевство.

Ранее Стармер обещал обеспечить безопасность евреев после атаки на синагогу.