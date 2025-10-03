На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курганец, пытавшийся похитить ребенка в Подмосковье, задержан

Полиция задержала подозреваемого в попытке похитить ребенка в Балашихе
Telegram-канал 112

39-летнего мужчину подозревают в попытке похитить малолетнюю в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

После произошедшего мужчину задержали. Выяснилось, что он является уроженцем Кургана.

«Мужчина доставляется в следственные органы для выяснения всех обстоятельств», – сообщается в публикации.

Ролик с попыткой похищения появился в социальных сетях накануне. Неизвестный схватил школьницу за руку и попытался скрыться с ней. Девочка стала сопротивляться и кричать.

На это обратил внимание молодой человек, он помог ребенку освободиться. При этом сам мужчина стал говорить, что является ее родственником, но пострадавшая это отрицала.

До этого в Калмыкии девушка обвинила двоих мужчин в изнасиловании. По ее словам, один из них надругался над ней у нее дома, после чего повез к другу на день рождения. Во время празднования она подверглась групповому изнасилованию.

Ранее медсестра забрала ребенка у роженицы с психическим заболеванием и продала его.

