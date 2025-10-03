Курганец, пытавшийся похитить ребенка в Подмосковье, задержан

39-летнего мужчину подозревают в попытке похитить малолетнюю в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

После произошедшего мужчину задержали. Выяснилось, что он является уроженцем Кургана.

«Мужчина доставляется в следственные органы для выяснения всех обстоятельств», – сообщается в публикации.

Ролик с попыткой похищения появился в социальных сетях накануне. Неизвестный схватил школьницу за руку и попытался скрыться с ней. Девочка стала сопротивляться и кричать.

На это обратил внимание молодой человек, он помог ребенку освободиться. При этом сам мужчина стал говорить, что является ее родственником, но пострадавшая это отрицала.

