Медсестра забрала ребенка у роженицы с психическим заболеванием и продала его

В Узбекистане суд вынес приговор женщине, которая похитила ребенка из роддома. Об этом сообщает Kun.uz.

По версии следствия, 44-летняя медсестра, работавшая в родильном отделении, вынесла из медучреждения родившегося три дня назад ребенка. Помимо этого, у матери младенца, которая страдает психическим заболеванием, работница отобрала паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Вскоре она отвезла похищенного на встречу, где передала его другим людям. Взамен она получила пять миллионов сумов и $100. Деньги она позже потратила.

«Сотрудники УКД ОВД Пайарыкского района провели доследственную проверку, после чего ребенка вернули в роддом», – сообщается в публикации.

Женщину обвинили по статье о торговле людьми. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы. Помимо этого, она не сможет занимать должности в сфере здравоохранения два года. Сначала ее машину конфисковали, но позже вернули фигурантке.

Ранее прикинувшаяся медсестрой женщина похитила младенца у матери и выдавала за своего.