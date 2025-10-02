На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье прохожий спас девочку от похитителя, пытавшегося увести ее

112: в Подмосковье прохожий спас девочку от похитителя
true
true
true

В Подмосковье случайный прохожий спас ребенка от неизвестного, который пытался ее увести. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 1 октября у одного из продуктовых магазинов в городе Балашихе. Неизвестный мужчина схватил малолетнюю девочку за руку и попытался увести ее с собой. На крики ребенка отреагировал юноша, который подбежал и помешал увести школьницу. Мужчина, пытавшийся увести девочку, утверждал, что является ее отцом, однако сама девочка это отрицала.

Полиция заинтересовалась произошедшим. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Устанавливается, является ли мужчина, пытавшийся увести девочку, ее отцом.

Ранее в Новосибирской области незнакомец пытался увести ребенка в неизвестном направлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами