В Подмосковье прохожий спас девочку от похитителя, пытавшегося увести ее

В Подмосковье случайный прохожий спас ребенка от неизвестного, который пытался ее увести. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 1 октября у одного из продуктовых магазинов в городе Балашихе. Неизвестный мужчина схватил малолетнюю девочку за руку и попытался увести ее с собой. На крики ребенка отреагировал юноша, который подбежал и помешал увести школьницу. Мужчина, пытавшийся увести девочку, утверждал, что является ее отцом, однако сама девочка это отрицала.

Полиция заинтересовалась произошедшим. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Устанавливается, является ли мужчина, пытавшийся увести девочку, ее отцом.

Ранее в Новосибирской области незнакомец пытался увести ребенка в неизвестном направлении.