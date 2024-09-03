В Петербурге признали экстремистской «Сатанинскую Библию»

Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской книгу «Сатанинская Библия». Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Содержание книги под авторством Антона Шандора ЛаВей изучили эксперты. Они пришли к выводу, что текст содержит пропаганду ЛГБТ-движения («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), а также возбуждение вражды и ненависти к людям разных конфессий.

На основе проведенной экспертизы суд удовлетворил иск, книга будет внесена в список экстремистских материалов. Ее распространение на территории РФ будет запрещено.

Незадолго до этого Пресненский районный суд Москвы арестовал и постановил выдворить из страны дворника, обвиняемого в пропаганде ЛГБТ.

В материале отмечается, что под стражей оказался некий М. П. Абдикалыков. По данным следствия, мужчина вместе со знакомым «пропагандировал нетрадиционные отношения» в парке культуры и отдыха «Красногвардейские пруды».

Ранее суд Петербурга запретил просмотр ЛГБТ-балета.